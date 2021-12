Kunagine korvpallikoondislane alustas koostööd kaitseväega

Omanimelist korvpallikooli eest vedav endine Eesti korvpallikoondislane Hallik lausus, et Jõhvis on tegu esmakordse juhtumiga, kui üks eraklubi alustab kaitseväega koostööd. «Meil on ühine arusaam, et edukaks olemiseks on oluline kord ja meeskonnatöö,» põhjendas Hallik.