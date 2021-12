M-Spordiga liitunud Breen kavatseb võidelda MM-tiitli pärast: muidu poleks ma nendega liitunud

31-aastase iirlase jaoks on see uus võimalus enda rallikarjäärile hoog sisse lükata ning Breen kavatseb võimalusest maksimumi võtta, minnes Monte Carlos starti MM-tiitli mõtetega.

«Ma poleks lepingule oma nime alla kirjutanud ja sellesse programmi kogu oma usku sisestanud, kui ma ei usuks, et me poleks võimelised MM-tiitli pärast võitlema,» sõnas ta kodumaal RTE-le antud usutluses.

Sama ambitsioonikate mõtetega istub tuleval aastal Ford Puma Rally1 autosse ka Breeni paarimees Paul Nagle. «Meil on nüüd olemas kõik vajaminevad tööriistad ning suur meeskond selja taga. Nüüd tuleb meil endil kõvasti pingutada ja uskuda, et me suudame rallisid võita,» lausus iirlane, kes teab ka erinevalt Breenist, kuidas MM-sarja etapivõit mekib.

Nimelt õnnestus tal omal ajal Kris Meeke'ile legendi lugedes triumfeerida koguni viiel rallil: Argentinas, Portugalis, Soomes, Mehhikos ja Hispaanias. Breeni senine parim tulemus MM-etapilt on teine koht, mille ta on välja sõitnud nii 2018. aastal Rootsis, 2020. aastal Eestis ja 2021. aastal Eestis ja Belgias.

Uut hooaega silmas pidades on Breenil aga konkurentidega võrreldes väike eelis. Nimelt jäi ta kõrvale tänavuse aasta kahest viimasest rallist, ent seda priitahtlikult, et uut hübriidmasinat paremini tundma õppida.

«Leidsin, et see võiks mulle kasuks tulla ning ausalt öeldes tunnen, et see taktika ka töötas,» lausus ta usutluses WRC kodulehele. «Tunnen masina roolis ennast väga mugavalt: kõik tundub loomulik ja see tähendab hooaega silmas pidades ainult head.»