LeBron James kaitses oma skandaalset koroonameemi

Me kõik üritame selle pandeemiaga toime tulla, võidelda COVIDiga ja selle uute tüvedega. Kuid selle valguses näivad inimesed justkui unustavat, et eksisteerib ka tavaline gripp. Gripihooaeg on käes ja see jätkuvalt eksisteerib, kuid inimesed ei tea seda. See on aga oluline, eriti koolilaste jaoks. Minu tütar käib esimeses klassis ning seal on väga paljud juba gripis. Aga Karimile pole mul jätkuvalt mitte kui midagi öelda.»