Positiivne koroonaproov nurjas eestlanna MK-debüüdi: valu, pettumus, meeletu kurbus

«Valu, pettumus, meeletu kurbus ja veel suurem koduigatsus on need sõnad, millega kirjeldaksin hetkeolukorda,» kirjutas eestlanna veel eile õhtul Instagrami Storysse. «Päev oli täielik Ameerika mägi. Kaheksa tundi lennujaamas, mitu kiirtesti ja mitukümmend kõnet hiljem kutsuti meile lennujaama vastu kiirabi, kes sõidutas meid hotelli karantiini.»

Tänaseks olid Bendil pisarad siiski pühitud ning ta üritab raskest olukorrast maksimumi välja võtta. Väikest lohutust pakub ka hotelli aknast avanev imeline vaade ning tõsiasi, et vähemalt esimene kohapeal tehtud PCR-test osutus negatiivseks.

«Kui ma haigeks ei jää ja jõudu on – praegu olen väsinud, nägin terve öö õudusunenägusid, kuidas politsei seisis mu kõrval jms –, siis hakkan hommikul ja õhtul üldfüüsilise trenne tegema,» sõnas karantiini tõttu ka lõplikult Pekingi olümpiapiletist ilma jäänud Bendi Õhtulehele antud usutluses.

Nimelt on eestlannal küll olümpianorm täidetud, kuid Pekingisse on asja vaid vastava pingerea 40 paremal naisel ning nende sekka pääsemiseks pidanuks Bendi teenima vähemalt ühe MK-punkti. Sloveenias tal seda isolatsiooni tõttu mõistagi teenida ei õnnestu ning järgmine MK-etapp Saksamaal Willingenis toimub jaanuari lõpus, mis on taliolümpia kvalifikatsiooni silmas pidades juba liiga hilja.