Rooba koduklubi pani aastale ilusa punkti

Tšerepovetsi esindusklubil on nüüd 44 mänguga ette näidata 25 võitu (9 tulnud lisaajal), mis annab neile 57 punkti, millega hoitakse KHLi läänekonverentsis viiendat kohta. Nende tänane vastane Moskva Dinamo kuulub koos Peterburi SKA-ga divisjoni tippu.

Rooba on KHLis tänavu väljakul käinud 35 kohtumises ning tal on ette näidata seitse resultatiivsuspunkti (5 väravat + 2 söötu). Eestlase pluss-miinus näitaja on +1.