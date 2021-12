Oma noore elu jooksu on Gu püstitanud endale kaks suurt eesmärki – pääseda Stanfordi ülikooli ning osaleda olümpia. Neist esimese on ta juba täitnud ning kavatseb õpinguid – tõenäoliselt rahvusvaheliste suhete erialal – alustada tuleval aastal. Kusjuures USA ülikoolide sisseastumisel kasutataval standardiseeritud akadeemilise taseme testil (SAT) sai ta 1600 võimalikust punktist 1580 – tegemist on väga tugeva tulemusega, milleks on suuteline vaid üks protsent testi sooritanutest.