Norra talent tundis Tour de Ski'l häbi

«Mul on häbi ja tunnen end väga halvasti. Ma ei suusatanud lihtsalt piisavalt kiire ega olnud vajalikul tasemel. Halvemaks teeb selle asjaolu, et ma ei tea, miks nii läks. Ma olen arvamusel, et täna suusatanuks iga sportlane maailmas minust kiiremini,» lausus Fossesholm pärast võistlust.