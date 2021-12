F1-talent sai pahandada: ta jonnib, karjub ja teeb kahju

«Peame talle tihtipeale meenutama, et raadioside pole karjumise jaoks. See mõjub halvasti nii talle kui ka kogu meeskonnale. Alati autos olles vaevavad teda mingid probleemid ja ta laseb end neist liialt häirida,» lausus Tost.

«See on aga osa vormel 1-st. Mõistagi peavad sõitjad agressiivsust näitama, ent see tuleb suunata ringrajale. Nende keha on adrenaliini täis, sest vastasel juhul pole võimalik häid tulemusi näidata. Soovitan tal karjumised endale jätta ja neid mitte raadiosides meeskonnale edastada. See on kasulikum kõikidele osapooltele,» lõpetas Tost sõnavõtu Racingnews365-le.