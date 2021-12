Meedia: surmaga silmitsi seisnud Erikseni ihkavad mitmete tippliigade meeskonnad

Itaalia jalgpalliajakirjaniku Nicolo Schira sõnul on Eriksenist huvitatud mitmed jalgpalliklubid. Seda nii Inglismaal, Taanis kui ka Hollandis.

Üks on selge, et praeguses koduklubis Milano Interis Eriksen enam jätkata ei saa. Talle on paigaldatud südameaparaat, millega mängimine pole Itaalias lubatud. Mitmes teises Euroopa kõrgliigas vastavat keeldu siiski pole.