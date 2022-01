FOTO: Andreas Hannig via www.imago-images.de/Scanpix

Viskel on Maik-Kalev Kotsar. FOTO: Andreas Hannig via www.imago-images.de/Scanpix

Kotsari keskmised näitajad sel hooajal on 13,6 punkti ja 6,4 lauapalli, millega on eestlane Bundesliga üks säravamaid tsentreid. Efektiivsusnäitaja 17,3 on kogu liiga peale paremuselt seitsmes.