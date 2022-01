Hotellivalik tekitas Tour de Ski'l paksu pahandust

Varasemalt selgus, et Norra Rahvusringhäälingu NRK üks töötaja, kes viibis sportlastega samas hotellikompleksis, andis positiivset tulemust näidanud koroonaproovi. Pärast seda teatas Rootsi koondis, et kõik nende sportlased isoleeritakse igaks juhuks.

«Kritiseerin korraldajaid, sest meid majutatakse suures hotellikompleksis, kus on mitu hoonet, ja lisaks erinevatele koondistele on siin ka meediaesindajad ja teised inimesed. Kui koondised pannakse sellisesse kohta, läheb koroonamull katki. Korraldajad ei valinud kõige turvalisemat majutust,» sõnas Kaikkonen Iltalehtile.

Tour de Ski, kust on olümpiahooaja tõttu puudu mitmed tipud, lõpeb teisipäeval. Meeste hulgas juhib norralane Johannes Hösflot Kläbo, kes edestab 45 sekundiga kaasmaalast Paal Golbergi. Naiste liider on ameeriklanna Jessica Diggins, kelle edu lähima jälitaja Kerttu Niskaneni (Soome) ees on 13 sekundit.