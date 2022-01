Kontaveit osaleb enne Austraalia lahtiseid ülitugeval turniiril

Selleks on 10.-15. jaanuarini peetav Sydney Tennis Classic, mille auhinnafond on 500 000 USA dollarit. Kohal on väga tugev seltskond, sest maailma edetabeli 24 paremast naisest on end turniiriks üles andnud tervelt 19. Kas nad kõik ka väljakule jooksevad, pole mõistagi kivisse raiutud.

Kui tennisekarussell oli mullu maakera kuklapoolel, jõudis Kontaveit Austraalia lahtiste soojendusturniiril finaali. Grampians Trophy tiitlilahing jäi aga korduvalt nihkunud ajakava tõttu mängimata, et see ei jääks Austraalia lahtiste algusele jalgu. «Mul on väga kahju, et meil ei lasta finaali mängida. See otsus tehti mängijatega konsulteerimata,» ütles Kontaveit toona Eesti ajakirjanikele.