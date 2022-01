Edukas Eesti võidusõitja jättis kuulsale Audile hea mulje

Kahest nädalalõpust koosnenud Thailand Super Series kereautode võistlussarjas teenis Rump koos amatöörsõitjast tiimikaaslase Daniel Bilskiga Audi R8 LMS GT3 roolis tänavu nii etapivõidu kui ka kvalifikatsioonivõite. Hoolimata 35-kilose lisaraskuse reeglist, suutis Rump koos tiimikaaslasega näidata stabiilselt kiireid sõite ja hooaeg lõpetati sarja üldarvestuses teisel kohal, vahendab pressiteade.

«Kokkuvõttes oli hooaeg Tais edukas. Olid omad raskused, aga tulemuse mõttes võitsime nii etapi, olime poodiumil kui ka teenisime esikohti kvalifikatsioonides. Meie tiim B-Quik Absolute Racing tegi head tööd ja nende peale sai alati loota. Arvestades, kui keerulistes oludes me sõitma pidime, pigistasime välja selle, mis sel aastal välja sai pigistada,» sõnas Rump, kes on pärast võistlusi Tais saanud mõned päevad nautida Eestimaa talve.

Martin Rump (vasakul) koos Daniel Bilskiga. FOTO: Erakogu

Võidusõitja sõnul on kõige olulisem, et Aasias üldse rahvusvaheline ringrajasari sai tänavu toimuda ja et eestlane ise sai sellest osa.

«See on väga oluline, et Tai leidis need võimalused. Aasias tervikuna on uksed üsna kinni ja see, et midagi üldse toimus, oli minu jaoks juba suur asi. Pärast pikka võistluspausi tekivad ikka omad kahtlused, aga see hooaeg näitas, et hoog on endiselt hea ja mu tunnetus pole kuhugi ära kadunud. Ka tiim oli minuga rahul ja õhkkond oli väga positiivne. Praeguse seisuga on lootust järgmisel aastal uuesti tiitlijahile minna,» tõdes ta.

Kui viimastel aastatel on Rump peamiselt võistelnud Aasias, osaledes ka näiteks mainekas GT World Challenge Asia sarjas, siis tänavu osales ta üle pikkade aastate ka võidusõitudel Euroopas. Tänu edukale testimisele sai ta võimaluse end proovile panna ka GT3 maailma kõige suuremal võidusõidul – SPA 24 tunni sõidul. Seda Lamborghini Huracán GT3 Evo roolis.

«Kereautode roolis oli see esimene suurem samm Euroopas. Kuna Aasias rahvusvahelised sõidud ei alanud ja muud kokkulangevused seda soosisid, tekkis pärast vormelikarjääri taaskord võimalus Euroopas sõita. Selle eest tuleb muidugi kiidusõnad öelda ka headele toetajatele. SPA võidusõidule teenisin pääsme tänu edukale testimisele Lamborghiniga ja loodetavasti sain ka jala ukse vahele,» tõdes Rump, kelle pikem eesmärk on ka edaspidi lisaks Aasia võidusõitudele võistelda ka Euroopas.

Lisaks võistlustele osales Rump tänavu ka Audi tehase arendustöös. Nimelt kutsuti ta testima ja välja töötama järgmisel aastal maailma ringradadele jõudvat Audi R8 LMS GT3 Evo II protüüpi, mida eestlane sai võistlusolukorras testida ka kuulsal Hungaroringil.

«Olen alati sisimas lootnud, et Audi Sport arvestaks minuga ka Euroopas ja mul on väga hea meel, et see juhtus. Kutse tuli küll ootamatult, aga minu jaoks väga õigel ajal. Sain neile olla kasulik ja loodetavasti jäin ka heast küljest silma, et ka tulevikus sarnast tööd teha. Nende tagasiside oli mulle väga positiivne ja nad pigem olid üllatunud, et suudan väga hästi nende jaoks olulises arendustöös osaleda. Lisaks tiimile jagasid toetavaid sõnu ka insenerid. Ka Audi GT3 programmi juht kiitis mind ja andis enda sõnalise kinnituse, et sarnast koostööd võiks ka tulevikus teha.»