Olümpiavõitja pragas venelanna tähelepanuta jätnud välismaalastega: ta vajas keppi, aga keegi ei pakkunud seda

«Keegi peab selle talle andma,» rääkis Legkov, kelle olümpiakuld tuli 2014. aastal Sotšis 50 km vabatehnika ühisstardiga sõidus. «Ta sõitis välismaa koondiste treeneritest mööda, aga keegi ei pakkunud talle uut keppi. See on täiesti vale! Keegi peab seda tegema. Pealegi oli ilmselge, et kepp on katki.»