Tippsportlane tunnistas, et isa kuritarvitas teda ka seksuaalselt

Liblikujumise spetsialist ja 2016. aasta EMi hõbemedalist Szilagyi ei suutnud pärast aastaid kestnud vaikimist enam tema kallal korda saadetud kuritegusid saladuskatte all hoida. «Pärast 25 aastat pean ma ütlema oma elu kõige karmimad sõnad. Pärast pikka võitlust ja kannatusi räägin ma sellest, sest see on tähtis,» teatas ungarlanna oma Instagrami lehel, vahendas Šveitsi ajaleht Blick.