Halb enne? Nelja hüppemäe turnee liider sai hakkama haruldase prohmakaga

Jaapanlase au päästmiseks tuleb mainida, et ilmselt polnud karika purunemine otseselt tema süü, sest klaaskarika lõhkumiseks pole vaja eriliselt palju jõudu kasutada. Kuna võidutrofee purunes sisuliselt keskelt, siis võib naljaga pooleks öelda, et Kobayashil on nüüd kaks karikat.