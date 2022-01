Cristiano Ronaldo pole Unitedis tehtuga rahul ja avaldas oma uusaastasoovi

Ronaldo alustas positiivsest ning loetles ette aasta tipphetked. «2021 polnud lihtne aasta, isegi kuigi ma lõin erinevates liigades 47 väravat. Portugaliga osalesime EM-finaalturniiril, 2022. aasta MMi pääsme jahtimine on veel käimas. Juventusega võitsime Itaalia karika ja superkarika, minust sai Serie A parim väravakütt. Portugali ridades olin EMil samuti kõige rohkem väravaid löönud mängija. Old Traffordile naasmine on aga minu karjääri üks vägevamaid hetki,» kirjutas Ronaldo Instagramis.

Käimasoleval hooajal on United liigatabelis alles seitsmendal kohal ning kuigi peatreeneri koha on Ole Gunnar Solskjærilt üle võtnud Ralf Rangnick, siis pole see veel oodatud pööret paremuse poole toimunud. Tõsi, Unitedil on mõni mäng vähem peetud, kui tipus olevatel konkurentidel.

«Ma pole rahul sellega, mida me oleme Manchester Unitedis teinud. Keegi meist pole õnnelik, selles ma olen kindel. Teame, et peame tegema rohkem tööd, mängima paremini ja pakkuma palju rohkem kui oleme seda seni teinud.

Teeme nii, et aastavahetus on meile pöördepunktiks. Läheme 2022. aastale vastu kõrgema vaimuga ja tugevamalt. Püüdleme tähtede poole ja viime klubi sinna, kuhu see kuulub,» teatas Ronaldo oma uusaastasoovi.