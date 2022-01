44-aastane Soome suusahüppelegend naaseb võistlustulle

Viiekordne maailmameister Ahonen on MK-sarjast loobunud kahel korral. 2008. aastal tegi ta tippspordiga lõpparve, kuid naasis 2010. aastal Vancouveri olümpiahooaja tarbeks ja ka 2013. aastal, kui osales aasta hiljem Sotši olümpial ja ka 2018. aastal Pyeongchangis.

Soome suusahüppekoondis on käimasoleval MK-hooajal harukordselt kehvas seisus. Põhjanaabrite juures ajalooliselt populaarne spordiala on viimastel aastatel madalseisus. Pekingi olümpialt jäädakse eemale meeskonnavõistluses, mis on Soome jaoks esmakordne.