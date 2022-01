Flora napsas Levadiast talendika keskkaitsja

FCI Levadias jõudis mängija koguda 41 kohtumist ja lüüa kolm väravat, Levadia duubelmeeskonna eest on mängija käinud väljakul 77 korda ning löönud samuti kolm väravat. Eelmisel aastal poole hooaja pealt Tammekaga liitunud keskkaitsja sai Tartu esindusmeeskonna eest kirja 15 kohtumist, millest 11 oli Premium liigas. Kokku on noor andekas kaitsja Eesti kõrgeimas jalgpalliliigas käinud platsil 44 korda.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: «Marko Lipp on hea keskkaitse kuju, keda oleme pikemat aega jälginud. Tegemist on tõsise ja tööka mängijaga, kellele meeldib kaitseliini juhtida. Mängu lugemine on tal kaitsefaasis heal tasemel ja talle meeldib palliga mängida. Loomulikult on kõike seda vaja nüüd realiseerida kõrgemal tasemel.»