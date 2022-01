Koroonaviirus rapib Euroliigat nagu rannamees rotti

Nimelt andis Barcelona eile teada, et klubis on tuvastatud järjekordsed kolm nakatunut. Kui varem olid positiivse proovi andnud mängijad Nick Calathes, Kyle Kuric ja Pere Oriola, siis nüüd on nakatunud ka peatreener Šarunas Jasikevicius, keskmängija Brandon Davis ja mängujuht Nicolas Laprovittola. Lisaks neile andsid positiivse proovi ka kolm klubi töötajat.