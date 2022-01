Dakari rallil osaleja sai plahvatuses tõsiseid vigastusi, korraldajad andsid välja turvahoiatuse

Kurb vahejuhtum leidis aset neljapäeval, kui Saudi Araabias Jeddahi linnas plahvatas üks Sodicarsi meeskonna abiauto. Hiljem kinnitas Castera France Televisionsile antud intervjuus, et viga sai 61-aastane prantslane Philippe Boutron.

«Sodicarsi abiauto plahvatas pärast hotellist lahkumist ja läks põlema. Seal oli kuus inimest, kelles üks – Philippe Boutron – sai vigastada. Ta jalad said tugevalt kahjustada ning vajasid operatsiooni. Nüüd on ta stabiilne ja tal läheb paremini. Lähipäevil viiakse ta Prantsusmaale,» vahendab Dirtfish Castera sõnu.

Üks Sodicarsi meeskonna liige sõnas L'Equipe'ile antud intervjuus, et nad plaanivad võistlemist siiski jätkata. «Peame jätkama. Mida me tegema peaks? Koju minema? Ei, see pole lahendus, peame jätkama,» sõnas ta.