Lionel Messi nakatus koroonaviirusega

PSG järgmine liigamäng leiab aset 9. jaanuaril ja hetkel pole kindel, kas Messi selleks ajaks terveneda jõuab. Tema eemalejäämine teeb keerulisemaks peatreeneri Mauricio Pochettino elu, kes peab niigi saama hakkama juba ilma Neymarita, kes on väljas hüppeliigese vigastusega.

Suvel Barcelonast PSGsse siirdunud Messi on 16 mänguga löönud klubi eest 6 väravat, kuid koduses liigas on tema arvel 11 mängust vaid 1 tabamus. Ülejäänud 5 väravat on ta löönud Meistrite liigas.