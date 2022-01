Kuulsaks saanud šveitslased kihutavad Dakari kõrberallil Nõukogude Liidu toodanguga

FOTO: ERIC VARGIOLU via www.imago-images.de/Scanpix

Dakari ralli. Pilt on illustratiivne. FOTO: ERIC VARGIOLU via www.imago-images.de/Scanpix

Praegu käib legendaarne Dakari ralli, mis on kurikuulus oma karmide olude poolest. Tänavu Saudi Araabias peetaval võistlusel osalevad ka kaks šveitslast, kelle istumise all on Nõukogude Liidus toodetud maastur Lada Niva.