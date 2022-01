Koroonaviirus võib Euroliiga hooaja pausile panna

Basketnews kirjutab, et täna kohtuvad virtuaalselt 13 Euroliiga püsitiimi, kes hakkavad arutama, kuidas tekkinud koroonapuhanguga tegeleda. Kuna mitmeid mänge on ära jäetud ja nii mõneski tiimis on ka praegu palju nakatunuid, siis ühe võimalusena nähakse COVID-19 protokollide leevendamist.