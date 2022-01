Taani koondise kapten meenutas Erikseni kokkukukkumist

«Tegutsesin selles olukorras spontaanselt, nagu me kõik. Tegime kõike meeskonnana,» seletas Kjaer Guardianile antud intervjuus. «Ma ei oleks suutnud ennast kokku võtta, kui teised poleks toeks olnud,» jätkas Taani koondise kapten, kelle sõnul tõi Erikseni siia ilma tagasi tiimitöö. Arstid tegutsesid kiirelt ja mängijad tegid kõik, et neid aidata.

Mõistagi oli olukord vaimselt raske ja kõik lootsid, et Eriksen pääseb eluga. «Ta on sõber, mitte kolleeg. See tegi kogu asja palju jubedamaks,» tunnistas Kjaer. «Sa ei saa selliseks asjaks ette valmistuda. Sel hetkel mõtlesin ainult Christiani ja tema pere heaolule,» lisas ta.

Taani tegi EMil ilusa turniiri ja lõpuks jõuti poolfinaalidesse välja. Kjaeri sõnul ei olnud sportlik edu sel hetkel enam kõige tähtsam. «Kui me poleks kaugele jõudnud, siis oleks see minu jaoks okei olnud. Jalgpall oli täiesti sekundaarne. Ja nüüd on see minu jaoks nii jäänudki, see ei ole enam nii tähtis,» lõpetas Kjaer.