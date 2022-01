Eestlased pääsesid nelja hüppemäe turneel taas põhivõistlusele, mitmed ässad ebaõnnestusid

Aigro ütles, et on turnee ajal keskendunud hoovõtu asendi paikasaamisele. «Olen turnee ajal enda hoovõtu kallal tõsist vaeva näinud, kuna see on muutunud päris palju ja see on minu üks suurimaid faktoreid mäel. Peale Garmischi-Partenkircheni etappi töötasin treeneriga läbi erinevaid asendeid, millega suvel kõik head hüpped ka tulid,» ütles Aigro pressiteates.