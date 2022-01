Laskesuusatajate seis on hapu, kuid mitte lootusetu

Olümpiakvalifikatsiooni edetabelis on Eesti meeste arvestuses 2011 punktiga 21. kohal. Vaja on tõusta Jaapanist ette, 20. kohale, mis tagaks olümpiapääsme neljale mehele. Vastasel korral tuleb loota vabapääsmetele, mida praeguses seisus oleks Eesti meestele tulemas kaks.

Et aga olümpial välja panna teatenelik, tuleb Eestil võrreldes Jaapaniga 170 punkti tasa teha. Selleks on veel viis võimalust. Olümpiapunkte jagatakse sel nädalal Oberhofis meeste sprindis, segateatesõidus ja paarissegateatesõidus. Järgmisel nädalal Ruhpoldingi MK-etapil on vaja tulemus saavutada taas kord sprindis ning teatesõidus.