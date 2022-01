United sai valusa kaotuse vastaselt, kes küttis neil viimati kodus naha kuumaks 42 aastat tagasi

Kui United lootis, et ehk päästetakse koduväljakul ehk viigipunktki, siis 82. minutil lõi külaliste poolel värava 35-aastane Portugali ründeäss Joao Moutinho, Unitedi ründeässa Cristiano Ronaldo ea- ja koondisekaaslane. Wolvesi jaoks oli tegemist esimese võiduga Old Traffordil pärast 42-aastast pausi.

United jätkab hoolimata kaotusest punktitabelis seitsmendal kohal (31 punkt), Wolves kaotab neile nüüd kolme silmaga. Liider Manchester City on kogunud 53 silma, Meistrite liigasse pääsemiseks on vaja hooaeg lõpetada neljandal kohal. Hetkel on sellele platsil Londoni Arsenal 35 punktiga. Tõe huvides olgu mainitud, et Arsenalil on üks ning Cityl koguni kaks mängu rohkem peetud.