Taas surma petnud Saksamaa spordilegend kummutas kuulujutte

«Mul oli tromb ja raske sepsis. Petsin taas surma,» rääkis Mehhikos haiglasse sattunud Ullrich Bildile, vahendas Iltalehti. Sakslane kinnitas, et on viimasel ajal olnud puhas.

Ullrich pidas pidu Kuubal, kuid tagasiteel Euroopasse sattus ta Mehhikos haiglasse. Varasemalt on teada, et mehel on uimastiprobleemid, kuid praeguse terviserikke põhjus ei olnud seotud joovastavate ainetega.

«Ma lükkan need spekulatsioonid ümber. Ravimise alguses tehti narkotest ning see oli negatiivne. Samas on minu selgroog valu teinud ning kolm-neli diski on täiesti paigast ära,» kommenteeris Ullrich.