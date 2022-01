Kalev/Cramo vs Moskva CSKA 11. novembril Saku Suurhallis. Vasakult Tornike Shengelia, Kristjan Kangur, Kenneth Faried. FOTO: Eero Vabamägi

8. jaanuariks planeeritud VTB Ühisliiga kohtumine Poola klubi Zielona Gora ja BC Kalev/Cramo vahel jääb ära, sest Poola klubisse on imbunud koroonaviirus ja mitmed mängijad on nakatunud. Ühisliigas on Cramo järgmiseks vastaseks Moskva CSKA, kellel tehti novembris Tallinnas selg prügiseks.