Arizona peatreener esitas punktirekordi visanud Kriisale väljakutse

«Tahan, et ta oleks agressiivne. Tahan, et ta jätkaks mängujuhina kasvamist, võttes tasapisi omaks erinevaid tehnilisi nüansse. Kerr on oma karjääris jõudnud faasi, kus tal on enesekindlust ning teda hakkab saatma edu. Esitan talle väljakutse teha järgmisel kuu jooksul suur arenguhüpe,» lausus peatreener.