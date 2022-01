Taskuhäälingu «Powerstage» saatejuht Rauno Paltser tunnistas, et võitjat ennustamine on keeruline. «Tuleb täitsa uus auto ja kõigil on võimalused. [Craig] Breen võib ka M-Spordiga tulla maailmameistriks, aga loodan Ott Tänaku ja Martin Järveoja triumfi. Nad on algusest peale uue auto arenduse juures olnud ja viimased kommentaarid masina osas on positiivsed,» alustas Paltser patriootlikult.