Eesti jalgpallikoondise ründaja karjäär jätkub Tais

MTUTD: KIRIN NEWS - TRANSFER IN



รอบรั้วกิเลน



WELCOME THE NEW STRIKER!



หัวหอกคนใหม่!!

เมืองทองปิดดีลคว้า ''อานิเยร์' กองหน้าทีมชาติเอสโตเนีย



Muangthong United announce Estonian international Henri Anier, will join the Kirin!#mtutd#theuntouchables pic.twitter.com/bpbYvTk4Uo