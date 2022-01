Kohtupingis istunud Mäkinen: raiskame siin lihtsalt ressursse

2019. aasta novembris jäi toona Toyota rallitiimi pealiku kohuseid täitnud Mäkinen Soomes vahele kiiruseületamisega, kui kihutas 100 km/h piirkiirusega alas 149 km/h. Dokumentide järgi sõnas ta toona, et teenib kuus umbes 10 000 eurot. Tuludeklaratsioon rääkis aga muud juttu ning tuli välja, et ta teenib kuus keskelt läbi 62 033 eurot.

Tema sõnul küsis politsei, kas tal on võrreldes 2018. aastal Soomes teenitud sissetulekutes erinevusi. Mäkineni sõnul ei rääkinud politsei kordagi välismaal teenitud palgast ega paitalitulust. Ta lisas, et tema maksuandmed on alati olnud läbipaistvad ja võimudele teada.

Kohtuistung kestis umbes poolteist tundi ning selle lõpus lausus Mäkinen: «See on ressursside raiskamine. See asi tulnuks lahendada normaalsel viisil. Ma ei arva, et see nii kaugele pidi minema.»