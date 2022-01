Väidetavalt Messit koroonaga nakatanud DJ saab tapmisähvardusi

Foto tekitas aga skandaali, sest nii mõnelgi üritusel, kus diskor osales, tuvastati viirusega nakatunuid. Nõnda usutaksegi, et Messi sai koroona just Palaciolt. Sotsiaalmeedias on 31-aastast DJ-d nimetatud mõrvariks, mõni on ähvardanud isegi tema elu kallale kippuda.