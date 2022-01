Liiv soovis sel nädalal Hollandis Heerenveenis algavatel Euroopa meistrivõistlustel jääle minna medalimõtetega, kuid see lootus on löödud kõikuma. Ühe regulaarse trenni käigus juhtus midagi ootamatut. Liiv osales esmaspäeval õues rattatreeningul, kui ühtäkki toimus sündmuste ahel, mille tulemusena on tema paremal jalal kaks sügavat hammasratta jälge.

«Ühel hetkel tuli rattaklipp pedaalist välja ja läks nii õnnetult, et kett läks maha ja jalg riivas maanteeratta suuri hammasrattaid. Nüüd on parem jalg paistes ja seal on kaks suurt hammasratta jälge,» selgitas Liiv Postimehele, et rattaga sprindilõike tehes vedas alt tehnika.