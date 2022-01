Enne mõtle, siis ütle: skandaalne intervjuu läheb jalgpallistaarile maksma sadu tuhandeid eurosid

Eelmised kaks hooaega Milano Interis mänginud belglane liitus suvel 116 miljoni euro suuruse üleminekutasu eest Chelseaga, kust ta seitse aastat varem lahkus. Kui esialgu sujusid asjad hästi, siis viimasel ajal pole Lukaku peatreeneri Thomas Tucheli soosingusse kuulunud. Itaalia Sky Sportsile antud intervjuus väljendas vutiäss oma pahameelt.

«Füüsiliselt tunnen end hästi. Ma pole lihtsalt olukorraga rahul, aga see ongi normaalne. Tundub, et boss on otsustanud kasutada uut formatsiooni, ent olen professionaal ja pean sellega toime tulema. Minu töö on edasi pingutada,» alustas Lukaku rahulikult.

Edasised read tekitasid aga paksu pahandust. «Ma ei usu, et see [üleminek Interist] pidanuks nii minema. Ma ei lahkunud klubist õigesti. Olen ärritunud, sest see polnud õige aeg ega viis, kuidas sealt ära tulin,» jätkas ta.

«Olen alati Interit armastanud ja tahan taas nende eest mängida. Loodan tõepoolest, et nii läheb. Itaalia puges mu südamesse.»

Lukaku andis üsna selgelt mõista, et Chelsea eest puudub tal kirg mängida. Intervjuu järel jättis Tuchel liigamängus Liverpooli vastu ründaja koosseisust sootuks välja. Tema edasine saatus pole veel täpselt teada.

Küll aga on selge, et Lukakut ootab klubilt rahaline karistus. Erinevate meediakanalite andmetel jääb trahvisumma 500 000 – 600 000 euro ringi. Tõsi, belglasele tähendab see umbes kahe nädala palka, sest tema aastatasu on hinnanguliselt 20 miljonit eurot.

Nüüdseks on Lukaku ka juba avalikult vabandanud. «Palun vabandust kõigi fännide ees, et sellise olukorra tekitasin. Mõistan teie rahulolematust, sest mul on side klubiga juba ajast, mil oli veel teismeline,» rääkis ta. «Minu ülesanne on nüüd teie usaldus tagasi võita.»

Lukaku lisas: «Vabandan ka peatreeneri, tiimikaaslaste ja võistkonna juhtide ees. Tahan siit edasi liikuda, võita mänge ja esineda võimalikult hästi.»