Võimalik vaid Venemaal? Putini sõbra poeg nimetati KHLi rikkaima hokiklubi peatreeneriks, kuigi tal on null kogemust!

Huvitavaks tegi treeneri vahetuse ka asjaolu, et SKA on hetkel tugeva läänekonverentsi liider ning liikumas järjekordse finaali suunas. Näis, kas Rotenbergil õnnestub meeskonda piisavalt hästi tüürida.

Rotenberg ise võrdleb enda ametisse astumist jalgpallitreeneri Jose Mourinhoga, kes ammutas kogemust teistelt treeneritelt ning sai väga edukaks. «Selliseid treenereid on ajaloos väga palju olnud. See on minu elu ning mulle anti võimalus arenemiseks ja olla parem kui olin eile,» lausus Rotenberg.