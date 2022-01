Valtteri Bottast ähvardati: teeme kõik, et su karjäär lõpetada

Bottas rääkis oma viimases taskuhäälingu osas karjäärist ja meenutas, et noorena tiirlesid tema ümber paljud, kes soovisid talendikat soomlast aidata. Lõpuks valis ta abistajate trioks Mika Häkkineni, Didier Cotoni ja Toto Wolffi.

Taskuhäälingut võõrustav Oskari Saari meenutas, et üks Bottaselt korvi saanu oli eriti vihane. «Me teeme kõik, et su karjäär hävitada, tegid vale otsuse,» olevat too öelnud.