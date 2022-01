Tänak: pole õrna aimugi, milline vahe teistega olema saab

Kuigi Hyundai alustas uue auto arendamist kõikidest meeskondadest viimasena ja pärast Andrea Adamo lahkumist puudub neil ka tiimijuht, siis Tänak liiga murelik ei ole.

«Ütleme nii, et viimased kaks aastat ei ole liiga edukad olnud, nii et nüüd on meil võimalus ehitada koos tugev auto. Tore on näha, et kuigi me alustasime arendust hilja ja oleme teistest veidi maas, siis inimesed töötavad endiselt kõvasti,» rääkis Tänak Autosportile antud intervjuus.

«Hetkel pole õrna aimugi, milline vahe teistega olema saab või mis olukord hetkel on. See on kõigi jaoks keeruline,» jätkas Saaremaalt pärit ralliäss.

«Oleme keskendunud oma töö tegemisele ja oleme õnnelikud selle üle, mida saavutanud oleme. Peaksime uhked olema. Kui jätkame töötamist ja sihime eesmärkide täitmist ning suudame need täita, siis oleme kindlasti tugevad.