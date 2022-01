Djokovici isa: Novak on uue maailma Spartacus, kes ei talu ebaõiglust

Ehkki 61-aastane Kosovos sündinud Srdjan Djokovic leiab, et tema poeg on maakera kuklapoolel vangis, ütles ta sedagi, et tennisestaar pole kunagi olnud nii vaba, vahendab Serbia portaal Telegraf. Küllap mõtleb papa Djokovic oma poja hingeseisundit.

«Minu poeg näitas, et isegi Serbia sugusest väikesest, aga kangelaslikust riigist võib välja kasvada ajaloo parim tennisist ja sportlane. Seda tõde ei saa enam varjata, sest tõde on nagu vesi, mis leiab alati oma tee.

Novak on uue maailma Spartacus (Gladiaator, kes oli üks Vana-Roomas toimunud orjade ülestõusu juhte – toim.), kes ei talu ebaõiglust, kolonialismi ja kahepalgelisust. Ta võitleb kõikide inimeste võrdsuse nimel, vahet pole, milline on nende nahavärv, usk ja jõukus. Novak näitas, et iga eesmärk on saavutatav, kui sul on enda unistused.

Rikkurid ei pruugi lubada Novakil enam tennist mängida, kuid ühel hetkel tuleb nende tõeline pale päevavalgele ja siis algab juba oluliselt tõsisem mäng. Ühel pool on oligarhiat esindavad ahned ja ülbed inimesed, teisel pool terve vaba ja uhke maailm, mis usub endiselt, et olemas on tõde, õiglus, aus mäng ja oma laste unistus.»

Novak Djokovic maandus eile Austraalias, et mängida ülejärgmisel nädalal algaval hooaja esimesel suure slämmi turniiril. Tema viisa aga tühistati ning ta võidakse riigist välja saata.