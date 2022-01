Tartu pidi Jenisseile alla vanduma alles viimastel minutitel

Kodumeeskonna jaoks algas mäng kurjakuulutavalt, sest lisaks skoorimisel hätta jäämisele, langes hüppeliigese väänamise tõttu mängu lõpuni pingile ka Märt Rosenthal. Õnneks siiski väga tõsise vigastusega tegemist ei ole ja edasistes mängudes on kaitsespets jälle rivis. Jenissei sai aga oma mängumootori käima ja esimese veerandaja lõpus näitas tabloo nende 20:8 eduseisu.

Teinegi veerandaeg kulges külaliste taktikepi all, ent kodumeeskond suutis kaitses siiski nii hästi mängida, et suuremaks vahe enam ei veninud ja skoor püsis madalana. Esimese poolaja lõpuks oli Jenissei edu 31:18.

Poolajapausilt tulles püsisid jõujooned esialgu paigas, aga veerandi teisel poolel hakkas Tartu oma mängujuhi Edmunds Elksnise vedamisel järgi tulema ning paari minutiga tehti 12:2 spurt, milles Elksnis viskas kaheksa punkti. Nii oli seis enne viimast veerandit 45:39 Jenissei kasuks.

Neljandal veerandil püsis kodumeeskond mängus tänu Emmanuel Wembi heale tegevusele ning hästi sekkus ka alles täna hommikul meeskonnaga esimese trenni teinud Raquan Mitchell, kes viskas kõik oma 11 punkti just viimasel veerandil. Poolteist minutit enne lõppu oli pärast Mitchelli kolme vabaviset vahe vaid kaks punkti seisul 63:61. Jenissei poolel tabas aga kaugviske Sergei Mitusov ja kuigi Mitchell tõi taas tartlased kolme punkti kaugusele, lasi mängust õhu välja viimasel veerandajala väga kindlalt tabanud Rion Browni neljas kaugvise ja nii vormistas Jenissei mängu lõppskooriks 70:63.

Tartu Ülikool Maks & Moorits mängu parimana sai Emmanuel Wembi kirja 18 punkti ja 13 lauapalli, neist koguni seitse ründelauast. Ligi 36 mänguminutit rassinud Edmunds Elksnis lõpetas 14 punkti ja kuue korvisööduga. Adomas Drungilas lisas 11 punkti ja seitse lauapalli. Oma debüütmängus Tartu eest tõi Raquan Mitchell 11 punkti.

Rion Brown oli Enisey parim 14 punkti, kuue lauapalli ja kolme korvisööduga. Casper Ware lisas 12 punkti ja andis seitse korvisöötu.

Tartu meeskonna peatreener Nikolajs Mazurs jäi rahule meeskonna lauavõitlusega. «Olime täna rotatsiooniga pisut hädas. Eelmäe oli nagunii kõrval ja Märt tegi kohe alguses jalale liiga. Seetõttu oli mõne mängija minutid lõpuks päris suured. Täna oli hea võimalus mehi proovida ja vaadata, mis sisu meis lõpuminutitel on. Suutsime kaitses hästi mängida ja võitsime isegi lauavõitluse ühe VTB parima lauavõitleja meeskonna vastu. Viimasel veerandajal andsime mõned korrad neile liiga lihtsalt palli ära, aga üldjoontes oli hea mäng ja olen rahul, et suutsime lõpuni mängus püsida. Aitäh ka kõikidele fännidele, kes viimastes mängudes on väga hästi häält teinud ja meeskonda innustanud,» sõnas Mazurs mängujärgselt.

Põhja-Euroopa liigas on tartlastel kirjas kolm võitu ja kaks kaotust. Jenissei on võitnud kõik kolm senipeetud mängu. Liiga kolmas ja ühtlasi põhihooaja viimane etapp on jaanuari keskel Liepajas ning siis läheb Tartu meeskond kokku Šiauliai ja Basket Brno meeskondadega.