Võrkpallikoondis otsustas prantslasest tipptreenerist loobuda

Enard sai ametis olla täpselt kaks aastat. Ta kuulutati Eesti koondise peatreeneriks 2019. aastal toimunud «Eesti on võrkpallimaa 100» pidulikul galal. Koos temaga kinnitati ametisse naiste koondise peatreener Lorenzo Micelli.

Enardiga sõlmiti 2019. aastal 2+2 leping, mille esimene pool nüüdseks ongi lõppenud. Võrkpalliliit teatas pressiteates aga, et homme kuulutatakse välja uus peatreener. Seega on kindel, et Enardiga lepingut ei pikendatud.