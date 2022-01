Vigastada saanud Marten Liiv loobus EMist ja alustas antibiootikumikuuri

Liivi osalemine Hollandis algaval kiiruisutamise EMil sattus küsimärgi alla, sest Eesti rekordimees sai esmaspäeval treeningul võika jalavigastuse. Vabas õhus tehtud rattatreeningul leidis aset sündmuste ahel, mille tagajärjel on tema paremal jalal kaks sügavat hammasratta jälge.

Täna õhtul kinnitas Liiv Postimehele kurba uudist, et homme algaval EMil ta jääle ei tule. «Enesetunne on hea ja vähemalt saan rattatrenne teha. Täna alustasin antibiootikumide võtmist ja tuleb jälgida, kuidas jalg paraneb ja keha reageerib,» ütles Liiv Postimehele. Eestlase hooaja tippsündmuse Pekingi olümpia 1000 m stardini on aega 42 päeva.