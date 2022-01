18-kordne Rootsi meister näeb kõvasti vaeva, et palgata Eesti koondislast

Expressen kirjutas oma allikatele tuginedes, et mullu Rootsi kõrgliigas kaheksanda koha saanud Göteborg tahab Sorgat kangesti oma ridadesse ja sobituks nende meeskonnaga. Hooajaeelsed kontrollmängud peaksid Rootsis algama juba järgmisel nädalal.

Sorga liitus USA kõrgliigasse kuuluva DC Unitediga 2019. aasta lõpus ning tema leping kehtib 2022. aasta detsembrini. Eestlase statistilistest näitajatest tuuakse välja, et lõppenud MM-valiksarjas lõi ta koondise eest kolm väravat, kokku on ta kirja saanud 15 tabamust. Hollandi esiliigas on Sorga 11 kohtumisega löönud kolm väravat.