Jama majas? Mercedese F1-tiim kaotas kaks kauaaegset toetajat

Decalspottersi Twitteri lehekülg pani tähele, et algaval hooajal Mercedese rooli keerava George Russelli särgilt puudusid promoüritusel Bose ja Epsoni logod, mis on kauased tiimi toetajad. Bose on spetsialiseerunud kõrvaklappide tootmisele, Epson aga maailma suurim printerite tootja.