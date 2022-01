34-aastane Serbia staar ei ole avaldanud, kas ta on koroonavaktsiini saanud või mitte, kuid varem on ta kaitsepookimisele vastupanu osutanud. Jubba 2020. aasta aprillis, kaua enne Covid-19 vaktsiinide turule tulemist, ütles Djokovic, et on vaktsineerimise vastu, kirjutas BBC.

Hiljem täpsustas ta oma seisukohta, lisades, et ta pole ekspert ja on avatud meelega, kuid soovis, et jääks võimalus valida, mis on tema kehale parim. Facebooki otseülekande ajal selgitas ta, et ei tahaks, et keegi sunniks teda vaktsineerima turniiridel osalemise või reisimise eesmärgil.