WRC-sarja kavandatakse unikaalset rallit

Tšehhi autoliidu juht Jan Stovicek kinnitas, et nad on pidanud läbirääkimisi Saksamaa ja Austria kolleegidega, et korraldada projekti nimega Kesk-Euroopa ralli. Võistlus baseerub legendaarsel kolme linna rallil, mis on varasemalt just sõidetud kolmes eelpool mainitud riigis.