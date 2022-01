NBA legend Shaquille O'Neal avaldas, kuidas kulutas ühe päevaga sularahas üheksa miljonit dollarit

Toona 24-aastane olnud O’Neal rääkis, et raha lendas sõna otses mõttes kahte lehte, kusjuures tegemis oli sularahaga, mitte kaardimaksetega. «Käisin ringi ja panin kõigele silma peale. Palju Rolls-Royce maksab? 300 000? Ostan kohe kolm korraga! Kõik kulutused tegin sulas,» rääkis O’Neal GaryVee taskuhäälingule.

Selliseid väljaminekuid tegi ta päeva jooksul veel ning 26 aastat hiljem avaldas ta, et sellisel moel kulus tervelt üheksa miljonit dollarit. Kusjuures raamatupidaja oli talle hiljem öelnud, et tegelikult oli summa isegi suurem. Kõik see oli tulumaksu süü. Floridas asunud Orlando klubist Magic siirdus O’Neal Californiasse, kus maksumäär oli 50% suurem.