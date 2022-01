Tallinnas toimub MK-etapp, mis toob võistlema paraolümpiamängude osalejad

Eestis toimuval MK-etapil 4th WCT Tallinn Wheelchair International 2022 on kohal lisaks Eestile neli Pekingi paraolümpiamängudele kvalifitseerunud ratastoolikurlingu võistkonda Venemaalt, Šotimaalt, Rootsist ja Lätist. Turniiril mängib kaasa ka Soome ratastoolikurlingu võistkond, kes Pekingi paraolümpiamängudele ei kvalifitseerunud, kuid Soome esindus on osalenud kahel eelneval paraolümpial.

«Ratastoolikurlingu turniiri alguseni Pekingi paraolümpiamängudel on jäänud pisut vähem kui kaks kuud ning meie eesmärgiks on lihvida oma vormi. Algaval turniiril saame proovile panna oma jõud ning analüüsida nii enda kui ka vastaste tugevaid ja nõrgemaid külgi. See võimaldab meil ennast veelgi paremini ajalooliseks tippvõistluseks ette valmistada. Kergeid võite turniiril kindlasti ei anta, kõik võistkonnad on tugevad ja kogenud võistlejad,» sõnas Eesti ratastoolikurlingu võistkonna kapten Andrei Koitmäe.